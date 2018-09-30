Общественная палата Новороссийска завершила формирование комиссий и утвердила их персональный состав

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На очередном заседании Общественной палаты муниципального образования города-героя был утверждён Регламент работы, сформированы и утверждены все 6 комиссий, их персональный состав, избраны председатели комиссий, а также представлены 19 экспертов по различным направлениям общественной работы.

Заседание открыл председатель Общественной палаты Сергей Михайлович Цымбал, который поздравил новый состав с началом работы и представил общественности нового заместителя главы города - Евгения Игоревича Титкова, который будет курировать вопросы делопроизводства, архива, внутренней политики и организационной работы.

Члены Общественной палаты заострили внимание нового заместителя главы города на том, что общественники проделывают огромную работу, чтобы помочь муниципалитету принять правильное решение по тому или иному вопросу. В большинстве случаев советы специалистов остаются не учтёнными, их предложения просто игнорируются.

Так, например, было, когда рассматривался вопрос об озеленении города и приобретении низкорослых растений для высадки на улицах Новороссийска. Эксперты-экологи Общественной палаты подготовили свои предложения и передали главе на рассмотрение. Мнение специалистов не учли, закупили дорогостоящие сорта деревьев и кустов за границей, а в результате получили обратный эффект – не приспособленные к нашим климатическим условиям зелёные насаждения просто погибли.

Евгений Игоревич пообещал, что в своей работе будет прислушиваться к мнению специалистов Общественной палаты, именно по этой причине он и начинает свою работу с представления перед общественностью.

Далее члены Общественной палаты утвердили новый Регламент – основной документ, где расписаны все рабочие моменты деятельности: структура палаты, полномочия, задачи, в числе которых выдвижение и поддержка гражданских инициатив, проведение общественных экспертиз проектов нормативных актов, общественный контроль за деятельностью администрации муниципального образования город Новороссийск, рассмотрение обращений жителей по всем направлениям жизни города-героя.

В новом составе Общественной палаты сформированы 6 комиссий:

Комиссия по образованию, патриотическому воспитанию, молодёжной политике, делам семьи и детства, экологии. Председатель - Митина Т.Б. Члены комиссии: Вильчинская О.В. – заместитель председателя, Матасова И.Ю., Самарина Е.В. Шамро А.Ю.; Комиссия по культуре, межнациональным отношениям, религиозным вопросам и взаимодействию с творческой интеллигенцией города. Председатель – Нилов А.Н. Члены комиссии: Пахомов В.Б. – заместитель председателя, Гуров А.Г., Рулёва А.Н. Юрина Т.И.; Комиссия по здравоохранению, физической культуре, социальной поддержке и качеству жизни горожан. Председатель – Андреева С.Г. Члены комиссии: Тохадзе Т.А. – заместитель председателя, Меркулова Т.А., Повод О.С. Чугунова Н.А.; Комиссия по развитию города и социальному предпринимательству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. Председатель – Зискель А.С. Члены комиссии: Зорина Л.А. – заместитель председателя, Стуконог Н.М. Андросенко П.В. Панамарева Э.Н.; Комиссия по законности, общественному контролю, взаимодействию с правоохранительными органами. Председатель – Клецов С.Г. Члены комиссии: Черненко С.Н. – заместитель председателя, Беличенко В.М., Васильев А.М., Орлов Е.В.; Комиссия по взаимодействию с некоммерческим сектором и социально ориентированными некоммерческими организациями. Председатель – Стуконог Н.М. Члены комиссии: Зорина Л.А. – заместитель председателя, Вильчинская О.В. Панарева Э.Н.

Кроме того, состав Общественной палаты пополнили 19 экспертов. Это профессионалы в сфере образования, молодёжной политики, экологии, СМИ, культуры, социальных вопросов, торговли, финансов, ЖКХ, транспорта, защиты прав потребителей, юриспруденции, правоохранительных органов.

Новый состав Общественной палаты города-героя будет работать 3 года. До 26 сентября председатели всех комиссий подготовят и передадут планы и предложения по актуальным для горожан вопросам на 4 квартал 2018 года, а также начнут формировать перспективный план работы на 2019 год.

В ходе заседания члены Общественной палаты уже обозначили важные для города вопросы, которые волнуют горожан, это и экология, и транспорт, и обманутые дольщики…

- Нам удалось собрать в своих рядах настоящих профессионалов своего дела, людей с богатым жизненным опытом, - подытожил С.М. Цымбал. – Уверен, нам удастся наладить более тесное взаимодействие со всеми общественными советами при главе города, обратим особое внимание на некоммерческие организации и постараемся изменить отношение власти к общественным инициативам. Всё это, безусловно, пойдёт на благо всех новороссийцев.

После официальной части заседания члены Общественной палаты продолжили общение в своих профильных комиссиях.