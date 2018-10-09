Администрация Горячего Ключа подтвердила незаконный характер деятельности завода по производству "шашлычного" угля

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"Анонимный" завод уже 10 лет травит всю округу выбросами продуктов горения и загаживает территорию древесными отходами, но сделать с ним ничего не могут.

В Горячем Ключе завод по производству древесного угля сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) "Новатор", о котором неоднократно рассказывала Экологическая Вахта, снова оказался в эпицентре скандала. Весной этого года - как раз после страшной трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибло больше 60 человек - мы в очередной раз поставили перед госорганами вопрос о том, что под Горячим Ключом, в непосредственной близости от жилой зоны функционирует незаконный завод по производству древесного угля, где не соблюдаются противопожарные нормы, ведётся захламление территории горючими отходами, загрязняется атмосферный воздух и что дальнейшее функционирование этого производственного объекта может привести к серьёзному ЧП с человеческими жертвами.

Цех по производству древесного угля СПК "Новатор", расположенный между Горячи Ключом и станицей Саратовской, функционирует уже больше 10 лет. В 2009 году, после неоднократных коллективных жалоб жителей Саратовской на невыносимую вонь жжёной древесины и сильное задымление, на завод нагрянули многочисленные проверяющие, и самое удивительное в том, что на факт того, что СПК "Новатор" не имел никаких разрешительных документов ни на эксплуатацию опасного производственно объекта, ни на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, никто не обратил внимания. Зато миграционная служба обнаружила на заводе нелегально работающих граждан Таджикистана, которых депортировали на родину, и производство больше года простаивало.

Но затем желающие подвергать своё здоровье угрозе на вредном и опасном производстве, очевидно, снова нашлись, и СПК "Новатор" продолжил свою противоправную деятельность.

Поскольку все эти годы основной проблемой была фиксация фактов загрязнения атмосферного воздуха (территория, на которой расположен цех, огорожена забором, который не позволяет сделать снимки дымящихся труб), что позволяло чиновникам бездействовать, каждый раз утверждая, что факты нарушений со стороны СПК "Новатор" "не подтвердились", в этом году мы решили использовать квадрокоптер, с помощью которого, начиная с марта, вели систематический авиамониторинг территории СПК "Новатор". Благодаря беспилотнику мы смогли получить десятки фотографий, свидетельствующих о многочисленных нарушениях в деятельности этого предприятия.

В частности, мы не только смогли сфотографировать дымящие трубы предприятия, но и установить, что территория предприятия захламлена опилками, обрезками древесины, стены и крыша главного цеха имеют следы сильной коррозии, вызванной систематическим воздействием на металл высоких температур (такое впечатление, что в цехе однажды случился пожар) и так далее.

Чем больше мы собирали доказательств, тем удивительнее вели себя госорганы. Так, прокуратура Горячего Ключа фактически устранилась от проведения проверки, перенаправив заявление ЭкоВахты в Росреестр и администрацию Горячего Ключа.

Россельхознадзор, который в 2015 году оштрафовал СПК "Новатор" за порчу и захламление земель, вдруг разглядел, что на участке "расположены объекты недвижимости" - вследствие чего, дескать, провести проверку по линии соблюдения законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения якобы не представляется возможным.

Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю тоже отказалось проводить проверку, сославшись на то, что завод СПК "Новатор" "не является объектом федерального контроля" и перенаправило заявление в Министерство природных ресурсов Краснодарского края, которое, в свою очередь, сообщило, что "установить лицо, осуществляющее производственную деятельность, не представилось возможным", и в этой связи направили письмо в полицию "для организации оперативно-розыскных мероприятий".

Единственный вменяемый ответ поступил только из администрации Горячего Ключа. Сотрудники администрации выехали на место и без всяких "оперативно-розыскных мероприятий" установили организатора производства - некоего Мгера Лалабекяна (ЭкоВахта еще несколько лет назад указывала на этого гражданина).

"В ходе визуального осмотра было установлено, что территория предприятия находится в ненадлежащем состоянии, частично захламлена отходами производства и сорной растительности. Кроме того, на ней расположена стоянка со следами ремонта грузовых транспортных средств, складирование деловой и дровяной древесины, имеются места расположения масляных пятен, свидетельствующих о сливе горюче-смазочных материалов на территории предприятия, а также имеется место складирования металлических и пластмассовых бочек для хранения горюче-смазочных материалов и присутствует специфический запах нефтепродуктов. Кроме этого выявлены выбросы (дым) в атмосферный воздух от углевыжигательных печей. Разрешительные документы (согласно требований действующего природоохранного законодательства) федеральных и государственных органов для осуществления деятельности предприятия руководителем СПК "Новатор" (Лалабекян Мгер Валерьевич) предоставлены не были", - сообщается в ответе первого заместителя главы Горячего Ключа Дмитрия Карпенко.

По итогам проверки горячеключевские чиновники направили запросы в Управление Росреестра и Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Экологическая Вахта очень надеется, что в многолетней истории с незаконной деятельностью СПК "Новатор" и гражданина Лалабекяна наконец-то будет поставлена точка и будут получены ответы на многочисленные вопросы:

- каким образом незаконный завод смог более 10 лет просуществовать на землях сельскохозяйственного назначения без их перевода в земли промышленности?

- почему бездействовал Роспотребнадзор, куда поступали многочисленные жалобы на то, что завод загрязняет атмосферный воздух, делает невыносимой жизнь в близлежащей жилой зоне станицы Саратовской?

- куда смотрела пожарная инспекция, когда вокруг завода и на его территории множились свалки древесных отходов, а на самом заводе, чья деятельность связана с выжиганием древесины, работал неквалифицированный персонал?

"Мы полагаем, что СПК "Новатор" и его владельцы все эти годы просто предпочитали раздавать взятки различным проверяющим - это мы видим из анализа многочисленных отписок. В иных случаях предприятия приостанавливают за мелочные нарушения противопожарных или природоохранных норм, а тут целый завод годами безнаказанно загрязняет окружающую среду, плюёт на пожарную безопасность, на земельное законодательство, на санитарные нормы, и проверяющие органы то не видят этого, то "не могут" установить организаторов незаконной деятельности", - прокомментировал очередной раунд проверок завода СПК "Новатор" замкоординатора Экологической Вахты Дмитрий Шевченко.

Отметим, что незаконное производство древесного угля ведётся не только в Горячем Ключе, но практически во всех лесных районах Кубани и Адыгеи, где есть дешёвое древесное сырье. Недавно в Майкопском районе Адыгеи жители хутора Дьяков взбунтовались против завода, который расположился за землях сельхозназначения, где некая владелица PR-агентства под видом "сельского хозяйства" организовала производство "шашлычного топлива".

Использование сельскохозяйственных земель под псевдо-сельскохозяйственную деятельность объясняется низкими ставками земельного налога и аренды, а также возможностью до поры до времени не подпадать под проверки госорганов.

Справка

Простейшая технология получения древесного угля (какая и применяется в Горячем Ключе) такова, что из печей в атмосферу выбрасывается не просто углекислый и угарный газ, как при обычном горении, а парогазовая смесь, основным компонентом которого является водяной пар (образующийся при сгорании сырой древесины) и дисперсионная сажа - мощнейший канцероген, вызывающий необратимые изменения в системе дыхательных органов человека, провоцирующий ишемическую болезнь сердца, патологии беременности и другие негативные последствия для здоровья.

Источник: ЭВСК, Пресс-служба