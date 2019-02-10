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«Ну не меняться же мне из-за каждого идиота!» — цитаты Мюнхгаузена, которые сделают ваш день
"Мы были искренни в своих заблуждениях!"
Все слышали о бароне Мюнхгаузене, харизматичном лжеце с невероятными историями. Но мало кто знает, что Мюнхгаузен действительно существовал. Немецкий барон служил в российских войсках и славился своими анекдотичными рассказами. Эти и придуманные другими авторами рассказы и дали начало барону Мюнхгаузену как литературному персонажу. Мы делимся тонким юмором того самого Мюнхгаузена:
- — Мы были искренни в своих заблуждениях!
- — Будучи в некотором нервном возбуждении, герцог вдруг схватил и подписал несколько прошений о разводе словами: «На волю, всех на волю!»
- — Да здравствует развод! Он устраняет ложь, которую я так ненавижу!
- — Но это факт?
— Нет, это не факт.
— Это не факт?!
— Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
- — Мой лучший друг меня предал, моя любимая отреклась. Я улетаю налегке.
- — Ну не меняться же мне из-за каждого идиота!
- — Правда — это то, что в данный момент считается правдой…
- — Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить.
- — О чём это она?
— Барона кроет.
— И что говорит?
— Ясно что: подлец, говорит, псих ненормальный, врун несчастный…
— И чего хочет?
— Ясно чего: чтоб не бросал.
— Логично.
- — Всё в порядке, Ваше Высочество. Барон Мюнхгаузен будет арестован с минуты на минуту. Просил передать, чтоб не расходились.
- — Чтобы влюбиться, достаточно и минуты. Чтобы развестись, иногда приходится прожить 20 лет вместе.
- — Мы были искренни в своих заблуждениях!
- — Будучи в некотором нервном возбуждении, герцог вдруг схватил и подписал несколько прошений о разводе словами: «На волю, всех на волю!»
- — Да здравствует развод! Он устраняет ложь, которую я так ненавижу!
- — Но это факт?
— Нет, это не факт.
— Это не факт?!
— Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
- — Мой лучший друг меня предал, моя любимая отреклась. Я улетаю налегке.
- — Ну не меняться же мне из-за каждого идиота!
- — Правда — это то, что в данный момент считается правдой…
- — Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить.
- — О чём это она?
— Барона кроет.
— И что говорит?
— Ясно что: подлец, говорит, псих ненормальный, врун несчастный…
— И чего хочет?
— Ясно чего: чтоб не бросал.
— Логично.
- — Всё в порядке, Ваше Высочество. Барон Мюнхгаузен будет арестован с минуты на минуту. Просил передать, чтоб не расходились.
- — Чтобы влюбиться, достаточно и минуты. Чтобы развестись, иногда приходится прожить 20 лет вместе.
Источник: https://lifedeeper.ru/post/4539-nu-ne-menyatsya-zhe-mne-iz-za-kazhdogo-idiota-citaty-mjunhgauzena-kotorye-sdelajut-vash-den/