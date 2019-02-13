На Кубани продолжают сажать застройщиков-мошенников. По этому поводу строители края обратились с письмом к Президенту

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По данным краснодарских строителей, собирающих подписи под петицией к Президенту Владимиру Путину, на сегодня в отношении застройщиков заведено 200 уголовных дел, более 150 из них находятся в СИЗО, тюрьмах и колониях края, но за это время ни один из проблемных объектов обвиняемых не завершен и не сдан в эксплуатацию.

В последние месяцы портал ЕРЗ регулярно рассказывает о результатах непримиримой войны с самостроями и мошенничеством в сфере долевого строительства, которую объявили власти и правоохранительные органы края. Вот один из последних примеров.

Как сообщили в УМВД по Краснодарскому краю, 59-летняя жительница Кавказского района Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе следственных действий, в которым помимо полицейских принимали участие и сотрудники краевого УФСБ, выяснилось, что обвиняемая находила свои жертвы, размещая информацию о продаже квартир в строящейся высотке в различных агентствах недвижимости.

Причем предприимчивая пенсионерка рекламировала кубанскую новостройку перед жителями разных регионов России, которые в свою очередь перечисляли ей деньги на свое будущее жилье.

Так продолжалась в течение нескольких лет. Всего, как выяснили следователи, мошенница «кинула» 140 граждан на общую сумму около 20 млн руб.

По информации правоохранителей, в настоящее время женщина находится под домашним арестом по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Если вина пенсионерки будет доказана, по этой статье ей грозит провести за решеткой до десяти лет.

Война с лже-застройщиками на Кубани продолжается, однако это нравится далеко не всем.

Пока правоохранители выдвигают новые обвинения против недобросовестных девелоперов и открывают очередные уголовные дела, строители Краснодарского собираюст подписи под петицией Президенту России Владимиру Путину, в которой они дают свою оценку происходящему.

«Хотим обратить Ваше внимание на то, что происходит с нами и вообще со строительством в крае, и о том произволе и беззаконии, которое творится в отношении к нам, — говорится в этом письме. — В один момент сотни застройщиков оказались мошенниками и незаконно удерживаются в СИЗО, тюрьмах Краснодарского края.

При осуществлении мероприятий по наведению порядка в вопросе долевого строительства руководство нашего края и прокуратурой, совместно с правоохранительными органами и следствием, с недавних пор действует один принцип: ПОСАДИТЬ ЗАСТРОЙЩИКА. Законно или незаконно, им разницы нет.

Не учитывается, а подчас в нее даже никто не вникает, реальная ситуация по каждому "проблемному" объекту. Виновность или невиновность конкретных фигурантов не принимается во внимание, игнорируются результаты финансовых экспертиз, указывающие на то, что, как правило, застройщиком потрачено гораздо больше собственных средств согласно ФЗ-214, чем получено от дольщиков, а также строительных экспертиз, подтверждающих выполнение работ.

Следственные органы по прямому указанию "всесильной" прокуратуры чувствуют свою безнаказанность, уговаривают, а иной раз заставляют и запугивают дольщиков обращаться с исковыми требованиями к физическим лицам — директорам компаний, индивидуальным предпринимателям, председателям ЖСК, при этом обещая, что все их проблемы будут решены. На самом деле это делается с одной целью: завести уголовное дело и посадить за решетку застройщика, не обращая внимания на законность принятого решения.

Нарушаются законы, в том числе впрямую ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, в которой четко говорится о том, что невозможно содержание под стражей лиц, обвиненных по ч. 4 ст. 159 УК РФ, на этот факт закрыты глаза у всех следователей, судей районных и краевого суда. Потому что все продавливает "всесильная" прокуратура края.

И впоследствии, получая решение об удовлетворении исковых требований, дольщики автоматически лишаются права на квартиры в недостроенных домах, а обвиненные в мошенничестве застройщики и аффилированные с ними лица не смогут выполнить исковые требования, потому что все средства потрачены на строительство домов, и этот фактор никем не учитывается. Как будто следственные органы и "всесильная" прокуратура не видят построенные дома, а фанатично выясняют, где похищены деньги дольщиков, в итоге страдают тысячи людей.

А самое главное, не учитывается возможность обеспечить достройку за счет внутренних ресурсов самих проектов, многие из которых находятся в завершающей стадии строительства. Дорожные карты и схемы реализации антикризисных программ местных администраций, разработанные совместно с застройщиками, не могут быть реализованы из-за репрессивных, наглых, противоправных, противозаконных …действий правоохранительных органов совместной с "всесильной" прокуратурой. Которые фактически заблокировали весь строительный процесс края.

В результате сложившая ситуация привела к тому, что на рынке строительства остались только отдельные организации. Это означает, что руками органов власти произведена зачистка строительного рынка в пользу нескольких оставшихся застройщиков и, как результат, привело к росту цен на новое жилье и устранению конкуренции на этом рынке. Не говоря о том, что целое прослойка частного бизнеса — специалисты-строители в одночасье практически устранены и вряд ли вернутся к своей профессиональной деятельности.

В настоящее время по данным прокуратуры края в отношении застройщиков заведено более 200 уголовных дел, свыше 150 застройщиков находятся в СИЗО тюрьмах и лагерях, но за это время ни один из их "проблемных " объектов не завершен и не сдан в эксплуатацию.

Все наши попытки привлечь добросовестных инвесторов для завершения строительства встречают активное противодействие руководителей края. В то же время ими делаются попытки привлечь "своих", "прикормленных" инвесторов, умышленно завышая расчетные стоимости для завершения строительства, тем самым обрекая незавершенные объекты на долгострой. С какой целью это делается, нетрудно догадаться.

Строителей просто сделали крайними в данной ситуации, причем всех под одну гребенку, стараясь крыть свои огрехи и свое участие в этом.

ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ, А НЕ САЖАТЬ!», — так заканчивается обращение к Президенту страны застройщиков Краснодарского края.

Источник: https://erzrf.ru/news/na-kubani-prodolzhayut-sazhat-zastroyshchikov-moshennikov-po-etomu-povodu-stroiteli-kraya-obratilis-s-pismom-k-prezidentu?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=190491493&fbclid=IwAR3VQnnFoZ9lfeI85lVG-r3QY_wZtbyt5dGRwhBwOmrLKdoZt4XxLZtiPEc