Ненужные фотографии. Как с ними поступить

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В каждом доме хранятся старые фотографии, напоминающие о лучших или не самых лучших периодах жизни. Это сейчас нет нужды их печатать, можно хранить в цифровом виде. Несколько лет назад всё было по другому. Часто возникают ситуации когда эти фото уже не актуальны, потеряли свою востребованность, стали ненужными. Порой они напоминают о плохом и хочется от них избавиться. Что делать с ненужными фотографиями. Как их правильно уничтожить.

Отношение к фотографиям всегда особенное, ведь на них мы или близкие нам люди. Кроме того между изображением человека и самим человеком существует некая невидимая энергетическая связь. При фотографировании часть энергии человека остаётся на плёнке, потом переносится на бумагу. Не случайно раньше, таким бережным и трепетным было отношение к снимкам. Подаренное фото являлось самым лучшим подарком близких людей.

Не все процессы в мире познаны нами и изучены. Хотя связь между фотографией и человеком изучал профессор Васильев в ЛГУ, еще в 60-е годы. И даже в гипноз погружали по фотографии, без присутствия человека. Этот феномен назвали «перенос информационного действия». Связь доказана, но каким образом и что происходит — это предстоит узнать людям в будущем.

Через фотографии делались порчи, изображения использовались в различных обрядах мести. Портреты врагов жгли, плавили в огне, если они были сделаны из воска, даже публично казнили, если сам человек был недосягаем.

Старые фотографии иногда очень мешают. И непонятно, что с ними делать. Как поступить выбросить, порвать, убрать подальше с глаз? Здесь существует несколько правил.

Правила утилизации фотографий

Не выбрасывайте фото. Особенно живых людей. Чтобы снимки случайно не попали в руки плохих людей. Да и вообще неприятно видеть разбросанные фото на кучах мусора.

Если фото живых людей вам не хочется видеть — уберите их в пакет, коробку подальше, чтобы не попадали в поле зрения.

Старые фото умерших людей можно смело сжечь, предать огню. Если на них нет людей живых. Это самый лучший способ. Перед тем как бросить фотографии в пламя прочтите слова:

Если при необходимости хотите избавиться от фото живых, но ставших вам чужими людей, поступите аналогично. Но при этом думайте о живых хорошо, с лёгким сердцем, чтобы случайно не навредить им.

Фото старые, которым вам не нравятся по причине того, что вы в обиде на человека, причинившем вам боль — не уничтожайте вгорячах. Уберите подальше. Спустя время вы измените своё отношение и будет корить себя за поступок.

С другой стороны, основные события и люди нашей жизни все равно хранятся в наших душах и памяти.

Таким образом, если возникала задача уничтожить фото, теперь мы знаем как это сделать.

Все эти советы из разряда верить не верить в приметы. Самое важное здесь, относитесь ко всему в происходящему в жизни просто, не верьте или меньше верьте в приметы и живите так, как подсказывает вам совесть и сердце. Подумайте, фото в газетах, скажем того же президента, где только не увидишь…. И что? Как видим, жив здоров и в полной форме. Думаете, нет злодышащих в его сторону? Однако, если человек сам выше всех предрассудков и потому никакие негатив, порча и чёрная магия его не коснётся.

Будьте в гармонии с миром и счастливы всегда.

Источник: https://ozagovorah.ru/dom-i-semya/nenuzhnye-fotografii.html