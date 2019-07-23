На Кубани ожидаются дожди

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 24 июля 2019 года:

по Краснодарскому краю: ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град.

Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с, местами при грозах порывы 13-18 м/с, в отдельных пунктах шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22°, днем +25…+30°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +19…+24°, днем +25…+30°.

По Краснодару: днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с, при грозе порывы до15 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19°, днем +27…+29°.

До конца суток 23 июля, а также последующие сутки 24, 25 и 26 июля в Краснодарском крае и в Краснодар (исключая города Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра 20-22 м/с.

На акватории Черного моря от г.Анапа до п.Магри имеется опасность формирования смерчей.

Днем и до конца суток 24 июля, а также в период 25 – 26 июля на малых реках и водотоках бассейна р.Кубань юго-восточной, юго-западной территории края и Черноморского побережья (от Геленджика до Магри) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Температура воды у берегов Черного моря +22…+25°, Азовского моря +23…+25°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"