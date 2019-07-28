Владимир Синяговский: Нам предстоит сделать многое...

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Подводя итоги законодательной деятельности Государственной Думы РФ за весеннюю сессию 2019 года, депутат Владимир Синяговский отметил: «В целом, за эту весеннюю сессию Дума выполнила большую работу.

Можно сказать, что эта работа была ориентирована на решение внутренних задач развития страны под влиянием внешних политических и экономических факторов.

Большой блок законопроектов был связан с обеспечением цифровой экономики, поднималась тема обеспечения жизненно важными лекарствами, продлены сроки бесплатной приватизации и "дачной амнистии".

И, конечно, мы не должны снижать темпов работы. Как верно отметил руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов, перед нами стоят задачи, от решения которых напрямую зависит благополучие наших избирателей. Это, в первую очередь, законодательное обеспечение национальных проектов. Мы курируем их исполнение и должны быть уверены, что с началом календарного года средства, предназначенные на их реализацию, будут без промедлений направлены в регионы.

Развитие сельских территорий – еще один приоритет работы. Например, должны работать программы по строительству сельских дорог, должны быть обеспечены потребности сельских территории в автобусах. Этими и другими вопросами планирую заняться в августе, не дожидаясь начала следующей сессии», – сказал депутат.