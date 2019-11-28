Владимир Синяговский: Первому составу депутатов ЗСК выпала историческая миссия...

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Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы, член фракции Партии «Единая Россия», в преддверии 25-летия со дня образования Законодательного Собрания Краснодарского края провел встречу с первым заместителем главного редактора портала «Ясно» Алексеем Кащенко.

Беседа прошла в неформальной обстановке и погрузила двух собеседников в те года, когда проходило становление законодательной власти Кубани.

Владимир Синяговский рассказал, как формировалась команды ЗСК первого созыва. Именно тогда, в далеком 1994 году прошли выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края первого созыва, а к работе приступили 14 декабря 1994 года в составе 50 депутатов.

Владимир Ильич отметил высокий профессионализм и опыт, твердые убеждения и принципиальность, умение работать с людьми председателя ЗСК Владимира Бекетова, который через год работы сменил первого председателя Алексея Багмута. Кстати, пост председателя Кубанского парламента Владимир Андреевич занимал до 2017 года. "Он заслуженно снискал уважение и признание своих коллег-депутатов", - поделился Владимир Ильич.

С тех самых пор приоритетными задачами Законодательного Собрания края были и остаются: сохранение целостности, стабильности, управляемости в регионе; защита социально-экономических интересов жителей края; кадровое обеспечение краевого, городского и районного уровней власти.

Первому составу депутатов выпала историческая миссия заложить правовую базу, принять Устав края и утвердить гимн Кубани.

В завершение встречи Владимир Синяговский поблагодарил журналиста за проведенную беседу и возможность вернуться, погрузиться в приятные воспоминания прошлых лет, подвести итоги уходящего года и построить планы на будущее.