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Экспорт зерна через порты Кубани сократился на треть

Поставки зерна и продуктов его переработки на мировой рынок через порты Кубани в 2019 году составили 25,88 миллиона тонн, сообщает "Интерфакс".

Это оказалось на 33 процента меньше, чем годом ранее. Падение коснулось, в частности, пшеницы: этой культуры было отправлено за границу меньше на те же 33 процента, 22,41 миллиона тонн, или 87 процентов от общего количества экспортной отгрузки.

Источник: https://rosng.ru/post/eksport-zerna-cherez-porty-kubani-sokratilsya-na-tret

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Категория: Новости / Тема дня

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