Роспотребнадзор: количество нерабочих дней в России должно быть продлено

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В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Об этом заявила Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

"Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше," — сказала Попова.

Источник: https://meduza.io/news/2020/04/01/rospotrebnadzor-kolichestvo-nerabochih-dney-v-rossii-dolzhno-byt-prodleno?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news