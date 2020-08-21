Формируем программу развития вместе!

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В четверг в ЖК "Парковый" работала мобильная приемная кандидата в депутаты городской думы по избирательному округу 33 Андрея Фонарева.

"Продолжаем принимать наказы избирателей для формирования программы развития округа на пять лет." - рассказала руководитель приемной Людмила Шелест. Сегодня мобильная приемная работает по адресу Видова, 172,174 с 17 до 20 часов.

В избирательном округе 34 кандидат в депутаты Роман Пылев проводит встречи с жителями в новом микрорайоне Борисовки.

Виталий Козырев, будучи кандидатом в депутаты по 8 округу, знакомится с новыми территориями. Его депутатский округ прошлого созыва немного изменился. Прямой разговор помогает выявить насущные проблемы населения.

Кандидат в депутаты по 14 округу Игорь Косяков ежедневно встречается с избирателями во дворах Южного района города-героя. В течении года совместная работа с ТОСами позволила решить много вопросов по благоустройству.

Георгий Середин проработал депутатом один год. Но уже пользуется заслуженным уважением избирателей в 25 округу. Об этом говорят жители 13 микрорайона. В приемной кандидата идет формирование программы развития округа на пять лет.

Кандидат в депутаты по 9 округу Центрального района Андрей Кравченко встречи с избирателями проводит ежедневно. График размещен на его официальных страницах соцсетей. Кстати, именно там граждане могут передать кандидату свои пожелания и наказы.

Напомним, что выборы депутатов городской думы Новороссийска пройдут в единый день голосования вместе с выборами Губернатора Краснодарского края. Мобильная приемная Губернатора будет работать в Новороссийске 26 августа возле городского театра.