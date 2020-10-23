Выборы, выборы, выборы ...

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Президент России Владимир Путин выступил с яркой речью на форуме "Валдай". Он ошарашил всех фразой, что Россия стоит на пороге тектонических сдвигов, а не перемен.

Путин подчеркнул, что пандемия показала, насколько важна ответственность и собранность власти для борьбы со страхом в обществе и не исключил, что в будущем государство могут сменить другие формы социальной организации.

Путин обозначил четко свою позицию:

- Поправки призваны не обеспечить мне возможность избираться в 2024, а укрепить суверенитет страны. А что будет там в 2024 или еще более позднее время, это надо смотреть, когда время появится. А пока надо напряженно работать, как святой Франциск - каждому на своем участке...