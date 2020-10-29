/Тема дня/
29 октября - День рождения ВЛКСМ
Комсомольцы, сбор объявлен и построение! Труби горнист!
Ленин! Партия! Комсомол!
- Учиться, учиться и еще раз учиться! - Ленин на третьем съезде.
Не расстанусь с комсомолом, Буду вечно молодой!
БАМ. Целина. ДнепроГРЭС. Стройотряд.
Вожатый. Комсорг. Секретарь. Собрание. Взносы. Выговор с занесением.
Комсомольские поляны. Агитбригада. Комсомольский штаб...
- А сколько комсомольцев участвовали в штурме Зимнего?..
С рождением, комсомол! Спасибо тебе за меня и за друзей! Андрей Фонарев.
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи - ВЛКСМ.