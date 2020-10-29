29 октября - День рождения ВЛКСМ

/Тема дня/

Комсомольцы, сбор объявлен и построение! Труби горнист!

Ленин! Партия! Комсомол!

- Учиться, учиться и еще раз учиться! - Ленин на третьем съезде.

Не расстанусь с комсомолом, Буду вечно молодой!

БАМ. Целина. ДнепроГРЭС. Стройотряд.

Вожатый. Комсорг. Секретарь. Собрание. Взносы. Выговор с занесением.

Комсомольские поляны. Агитбригада. Комсомольский штаб...

- А сколько комсомольцев участвовали в штурме Зимнего?..

С рождением, комсомол! Спасибо тебе за меня и за друзей! Андрей Фонарев.

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи - ВЛКСМ.