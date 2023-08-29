В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ  МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ?

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Региональный материнский капитал в Краснодарском крае выдаётся в случае рождения или усыновления третьего или последующих детей. Для получения средств ребёнок должен родиться или быть усыновлен после 1 января 2011 года.

Также обязательными условиями получения выплат являются гражданство РФ у заявителя и ребёнка и регистрация на территории Краснодарского края на момент рождения или усыновления.

Региональный материнский капитал отличается от федерального тем, что первый предоставляется только жителям Краснодарского края, а второй – всем гражданам России, независимо от места регистрации.

В 2023 году размер регионального материнского капитала на Кубани составляет 147 165 рублей. Реализовать средства можно по достижении ребёнком возраста 3 лет.

Подать заявление на оформление регионального маткапитала Вы можете в центрах «Мои Документы» Краснодарского края, подробнее об услуге по ссылке. https://e-mfc.ru/umfc/services/?courseId=43&lessonId=351