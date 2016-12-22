Курс валют
61.11
63.61
/Тема дня/

"Каждому украинцу — сосну". Новогодний билборд с Ляшко взорвал соцсети

Жители украинской столицы пришли в замешательство, увидев в соцсетях фото рекламного щита на проспекте Победы в Киеве, на котором лидер радикальной партии Олег Ляшко поздравляет граждан страны с Новым годом. Надпись на билборде гласит: "Каждому украинцу сосну на новогодние праздники".

Подлинность изображения пока проверить не удаётся, однако в соцсетях новогодний билборд от лидера украинских радикалов уже стал настоящим хитом.

Источник: life.ru

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Просмотров: 221 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

В Краснодаре представили проект метро для города и пригородов НАЗЕМКА

ISU отобрал у России финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту

В Краснодаре иномарка наехала на двух людей на остановке

Минздрав РФ разработал порядок оказания медпомощи на ЧМ-2018

Гандбольная команда «Кубань» обыграла ижевский «Университет»