В Ульяновской области священник на спортбайте погиб врезавшись в автомобиль (видео)

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По предварительным оценкам, перед столкновением она могла достигать 150 км/ч и даже больше, а удары были такой силы, что одного из них после столкновения буквально разорвало на части. Кроме того, передняя часть Renault оказалась расплющена — мотор иномарки отлетел на несколько десятков метров. Удивительно при этом, что пассажир Logan получил незначительные травмы. Сообщает "Газета.ру"

Выложив в сеть видео на котором зафиксирован момент удара, так описал происходящее "Мотоциклисты не смогли завершить обгон. Вылетели на встречку. Один влетел в Логан. За логаном шла мицубиси - водила мицубиси успел съехать в кювет. Второй мотоциклист влетел в джип. Оба мотоциклиста и водитель Логана насмерть. Одного разорвало в клочья".

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По данным СМИ, первым мотоциклом управлял 46-летний настоятель храма в честь святой мученицы Татианы в поселке Октябрьский Чердаклинского района области игумен Флавиан (Юрий Лапухов).

Официальное соообщение от пресс-службы Ульяновского ГУ МВД гласит:

-1 мая около 20-00 часов на трассе за селом Баратаевка произошло два ДТП с участием двух мотоциклистов и нескольких автомашин.

По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан», второй мотоциклист столкнулся с автомашиной «Хонда».

В результате ДТП три человека погибли. Обстоятельства произошедшего, личности участников ДТП и количество пострадавших устанавливаются.

Фото Евгений Ярускин/Ульяновск-Новости/vk.com

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