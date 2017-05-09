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В городе-герое Новороссийске прошёл военный парад в честь 72-й годовщины Победы

Десятки единиц современной военной техники, более полутора тысяч солдат и офицеров Новороссийского гарнизона и более 40 тысяч зрителей из числа жителей гостей города-героя приняли участие в параде, посвящённом 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне.

Принимал парад командир Новороссийской морской базы, капитан 1-го ранга Шастов Олег Николаевич. Командовал парадом командир 108-го гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего ордена Красной Звезды полка, гвардии полковник Кондрашкин Андрей Владимирович.
С трибуны за прохождением парадных «коробок» смотрели ветераны войны и труда, почетные граждане. Среди почетных гостей на трибуне - вице-губернатор Краснодарского края Сергей Алтухов, глава Новороссийска Игорь Дяченко, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский, командование Новороссийского гарнизона, руководители силовых структур и правоохранительных органов. Проходя к трибуне, глава города и депутат душевно пообщались с ветеранами и почетными гостями. 

Присутствовали на параде и официальные представители иностранных государств. Республику Турция представлял  генеральный консул Турции в Новороссийске Юнус Эмре Ёзигджи. 
В поздравительной речи капитан 1-го ранга Олег Шастов отметил, что сегодня разбитый в 1945 году нацизм и фашизм снова поднимают голову. И как 70 лет назад солдаты и офицеры готовы защитить страну от экстремизма, терроризма и любых других посягательств.

Впервые вместе с военнослужащими, казаками и курсантами Морского университета по улице Советов маршировали участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия"

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Категория: Новости / Тема дня

Просмотров: 387 Комментариев: 2
  1. Я 09.05.2017 17:12 Ответить
    На евросеть :))))))))
  2. Обнадёживающе 09.05.2017 16:24 Ответить
    При команде" РАВНЕНИЕ НА ПРАВО" равнение идёт на памятник В.И. ЛЕНИНУ! Не всё потеряно!
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