В городе-герое Новороссийске прошёл военный парад в честь 72-й годовщины Победы

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Десятки единиц современной военной техники, более полутора тысяч солдат и офицеров Новороссийского гарнизона и более 40 тысяч зрителей из числа жителей гостей города-героя приняли участие в параде, посвящённом 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне.

Принимал парад командир Новороссийской морской базы, капитан 1-го ранга Шастов Олег Николаевич. Командовал парадом командир 108-го гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего ордена Красной Звезды полка, гвардии полковник Кондрашкин Андрей Владимирович.

С трибуны за прохождением парадных «коробок» смотрели ветераны войны и труда, почетные граждане. Среди почетных гостей на трибуне - вице-губернатор Краснодарского края Сергей Алтухов, глава Новороссийска Игорь Дяченко, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский, командование Новороссийского гарнизона, руководители силовых структур и правоохранительных органов. Проходя к трибуне, глава города и депутат душевно пообщались с ветеранами и почетными гостями.

Присутствовали на параде и официальные представители иностранных государств. Республику Турция представлял генеральный консул Турции в Новороссийске Юнус Эмре Ёзигджи.

В поздравительной речи капитан 1-го ранга Олег Шастов отметил, что сегодня разбитый в 1945 году нацизм и фашизм снова поднимают голову. И как 70 лет назад солдаты и офицеры готовы защитить страну от экстремизма, терроризма и любых других посягательств.

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