У РПЦ свой взгляд на первый день войны

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Новое в истории Великой Отечественной войны сообщил публике митрополит Волоколамский Иларион. В Эфире передачи «Церковь и мир», выходящей на телеканале «Россия-24» по субботам и воскресеньям, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион зачвил: "В 1941 году началась война, и наш народ поднялся на битву с фашистами. И первым, кто обратился по радио к нашему народу, был не Верховный Главнокомандующий, а Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Сергий. В своем обращении он сразу сформулировал патриотическую позицию, которой Церковь придерживалась от начала и до конца." Стенограмма опубликована на официальном сайте Патриархии .

На заявление переворачивающиее все представления о первом дне войны обратил внимание Андрей Кураев. Про "Очередные фантазии на церковно-военную тему" Кураев написал в facebook . Будет ли внесена новая версия начала Великой Отечественной войны в учебники пока неизвестно. На данный момент считается, что в полдень 22 июня к гражданам СССР обратился Мототов. Сталин обратился к стране 3 июля.