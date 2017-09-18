В Новороссийске начались совместные российско-египетские учения

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На военном полигоне Раевский 17 сентября торжественно открыли основную фазу совместных российско-египетских тактических учений «Защитники дружбы - 2017».

Совместное тактическое учение российских и египетских десантников в России проходит впервые. Поприветствовать иностранных гостей приехал глава города Новороссийска Игорь Дяченко.

- Жители и гости Новороссийска всегда с большим удовольствием наблюдают за международными военными играми и учениями, которые регулярно проходят в Цемесской бухте и на Раевском полигоне, - сказал И.Дяченко. - Уверен, что и совместные российско-египетские тактические учения с десантированием и боевой стрельбой не останутся без внимания.

Глава города пожелал всем участникам учений хорошего настроения и выполнения всех учебно-боевых задач.

Источник: Пресс-служба администарции МО Новороссийск