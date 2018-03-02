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Владимир Синяговский поздравил женщин России с праздником 8 арта
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником –
Международным женским Днем!
Этот прекрасный весенний день, который украшен цветами и улыбками, отмечают в России с особым теплом. Восьмого марта звучат слова признательности матерям, женам, сестрам, дочерям, коллегам –
умным и добрым, красивым и любимым, заботливым и трудолюбивым.
Я желаю Вам постоянного ощущения счастья,
прекрасного настроения, любви и нежности от близких и родных людей, здоровья и только положительных эмоций.
Пусть в Вашем сердце всегда будет весна, а на лице светится улыбка!
С уважением, депутат Государственной Думы ФС РФ
В.И. Синяговский