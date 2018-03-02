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Владимир Синяговский поздравил женщин России с праздником 8 арта

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником –

Международным женским Днем!

Этот прекрасный весенний день, который украшен цветами и улыбками, отмечают в России с особым теплом. Восьмого марта звучат слова признательности матерям, женам, сестрам, дочерям, коллегам –

умным и добрым, красивым и любимым, заботливым и трудолюбивым.

Я желаю Вам постоянного ощущения счастья,

прекрасного настроения, любви и нежности от близких и родных людей, здоровья и только положительных эмоций.

Пусть в Вашем сердце всегда будет весна, а на лице светится улыбка!

 

С уважением, депутат Государственной Думы ФС РФ

В.И. Синяговский

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Категория: Новости / Тема дня

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