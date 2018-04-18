Новостная лента получает новое развитие...

/Тема дня/

В настоящее время «Муниципальная новостная лента» стала большим федеральным проектом.

Свои представительства мы открыли в Саратове, Новороссийске, Евпатории, Керчи, Анапе, Ангарске, Мытищи и других городах России.

Хочешь работать в большой творческой команде?

Хочешь, чтобы о твоей малой Родине узнали все?

Хочешь быть в центре общественной жизни местного самоуправления?

Хочешь получить в руки самый быстроразвивающийся информационный бизнес?

Тогда тебе к нам!

Заявки на участие в проекте принимаются на эл. почту admin@rnews.ru .

А теперь подробнее о «Муниципальной новостной ленте»

«Муниципальная новостная лента» (nrnews.ru) стартовал в декабре 2006 года.

За 12 лет своей работы «Муниципальная новостная лента» снискала статус одного из самых оперативных и достоверных источников информации о местном самоуправлении.

На сайте «Муниципальная новостная лента» ежедневно публикуются самые оперативные новости.

«Муниципальная новостная лента» уверенно занимает лидирующие позиции на информационном интернет-пространстве.

«Муниципальная новостная лента» предоставляет уникальную возможность быстро найти любую интересующую информацию о событиях и мероприятиях, узнать, куда пойти учиться или работать, где и как отдохнуть.

«Муниципальная новостная лента» за время своего существования стабильно наращивает численность своей аудитории, удерживая среднемесячное прибавление новых посетителей в среднем на 18-20%.

Сайт активно посещают не только жители России, но и Украины, Армении, Казахстана, Беларуси, Канады, США, Германии, Норвегии и многих других стран.

У большинства посетителей стоят закладки, с которых начинается просмотр постоянно посещаемых сайтов, либо сайт находится в числе основных для посетителя и загружается «по умолчанию» при включении браузера; кто-то из посетителей предпочитает заходить на сайт через свои «подписки» в социальных сетях.

Постоянными информационными партнерами проекта являются многие региональные и федеральные СМИ, а также интернет-издания и новостные порталы, которые доверяют нам как источнику информации.

Имея высокую степень цитирования, стабильно растущее число постоянных посетителей, интернет-проект «Муниципальная новостная лента» может стать эффективной площадкой для популяризации и продвижения товаров (услуг) Вашего предприятия, размещая информацию охватывающую все сферы интересов местных жителей.

Мы предлагаем Вам воспользоваться нашими рекламно-информационными услугами:

Информационное сопровождение деятельности,

размещение рекламных баннеров,

спонсорство рубрик,

организация PR-акций,

викторин и конкурсов;

проведение онлайн-конференций и опросов;

публикация интервью и новостей о компании.

Надеемся, что «Муниципальная новостная лента» станет надежным информационным спутником Вашего бизнеса и надежным информационным партнером. Ваши вопросы, замечания и предложения мы всегда ждем по адресу admin@rnews.ru .