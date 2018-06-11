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Владимир Синяговский: Россия - наша великая Родина!

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский направил поздравления в адрес кубанцев в день государственного праздника - Дня России.

"Уважаемые жители Кубани, дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с государственным праздником- Днем России!
Это один из самых значимых праздников, ведь сегодня мы чествуем родную многонациональную  страну, которую любим, в которую верим! Все мы гордимся богатейшей историей и культурой нашей страны, ее духовными традициями, которые важно сохранять и передавать новым поколениям, обеспечивая преемственность лучшего из накопленного опыта.
В этот праздничный день все мы с особой остротой чувствуем себя частью единого целого. Мы верим в Россию и стремимся внести свой вклад в ее мирное и благополучное будущее.
Особые слова признательности в этот праздничный день – старшему поколению кубанцев, ветеранам! Ваше умение жить и трудиться на совесть всегда будет для нас истинным примером служения Отечеству.
От всей души желаю всем жителям края успехов, новых достижений, счастья, крепкого здоровья и благополучия! Мира и добра!

С уважением,

Депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Тема дня

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