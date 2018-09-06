В график движения двух пригородных поездов вносятся изменения

/Транспорт/

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 21 сентября 2018 года изменится график движения пригородных поездов №6916 Лихая – Морозовская и №6915 Морозовская – Лихая.

Пригородный поезд №6916 Лихая – Морозовская отправлением со станции Лихая в 15.43 будет следовать по маршруту через станции и остановочные платформы Репная, Васильевский, Какичев, пост ЭЦ-2, Белая Калитва, Грачи, Жирнов, Быстрореченская, Тацинская, Ковылкин, Вальково с опережением прежнего графика и прибывать на конечную станцию Морозовская в 18.48 (на 29 минут раньше).

Пригородный поезд №6915 Морозовская - Лихая будет отправляться со станции Морозовская в 05.18 (вместо 05.08), следовать по маршруту со всеми остановками и прибывать на станцию Лихая в 8.48.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги