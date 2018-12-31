«Лыжная стрела» соединила Ростов-на-Дону и курорт «Роза Хутор»

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С вокзала Ростов-Главный 29 декабря в первый рейс отправился поезд № 17 Ростов-на-Дону – Роза Хутор «Лыжная стрела» формирования АО «ФПК».

К запуску нового маршрута была приурочена праздничная театрализованная программа, организованная на первом этаже вокзального комплекса. Первых пассажиров «Лыжной стрелы» развлекали Дед Мороз и Снегурочка, творческие коллективы донской столицы и аниматоры.

Данный маршрут оказался востребованным у пассажиров. Наполняемость поезда составила 100%.

Поезд Ростов-на-Дону – Роза Хутор будет курсировать в период новогодних праздников и рождественских каникул. Его пассажиры смогут бесплатно провезти с собой зимний спортивный инвентарь, включая лыжи и сноуборды. Кроме того, они смогут по выгодной цене приобрести у проводников ски-пасс горнолыжного курорта «Роза Хутор».

«Лыжная стрела» будет отправляться с вокзала Ростов-Главный в 21:26 (29 декабря 2018 года, а также с 1 по 7 января 2019 года) и прибывать в Розу Хутор в 08:01 следующего дня с остановками на вокзалах Краснодар-1, Туапсе, Адлер. Время в пути составит 10 часов 35 минут.

В обратном направлении со станции Роза Хутор состав будет отправляться в 20:07 (30 декабря 2018 года, а также со 2 по 8 января 2019 года) с прибытием в Ростов-на-Дону на следующие сутки в 08:06. Время в пути составит 11 часов 59 минут.

Поезд сформирован из купейных и плацкартных вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами. В составе поезда предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Стоимость билетов на проезд в плацкартных вагонах туда-обратно составляет от 3030 рублей, в купейных вагонах – от 3998 рублей.

Приобрести билеты на поезд «Лыжная стрела» можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Источник: пресс-служба СКЖД