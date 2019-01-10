Новые тарифы ОСАГО: мнение экспертов

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Уже сейчас менее аварийные автовладельцы смогут платить за ОСАГО меньше, а после завершения реформы добросовестные автомобилисты больше не будут платить за лихачей на дорогах, считают эксперты. В их числе депутат Госдумы Владимир Синяговский. "Наш комитет внимательно следит за ходом реформы", - поделился депутат.

С 9 января 2019 года стартовал первый этап реформы по либерализации тарифов ОСАГО. С сегодняшнего дня тарифный коридор, в пределах которого страховые компании могут устанавливать цену полиса «автогражданки», расширен на 20% вверх и вниз, а коэффициент «возраст-стаж» получил 58 градаций.

Теперь диапазон базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц составляет 2746–4942 рублей вместо действовавшего ранее коридора в 3432–4118 рублей. Для владельцев мотоциклов и мотороллеров тарифы снизились на 11% и составили 694–1047 рублей, для легковых автомобилей юридических лиц сократились почти на 6%, до 2058–2911 рублей.

Система коэффициентов «возраст-стаж», согласно новым правилам, разделяется на 58 категорий вместо четырех. Это сделано для того, чтобы точнее определять риск каждого водителя. Так, для водителей от 16 до 21 года максимальный коэффициент «возраст-стаж» незначительно увеличился с 1,8 до 1,87. А для опытных водителей от 59 со стажем свыше 3 лет значение этого коэффициента оказалось почти в два раза меньше – 0,93.

«Сегодня вступают в силу не все ранее предложенные изменения. Расчет коэффициента «бонус-малус» будет изменен с 1 апреля 2019 года. До этого времени страховые компании и РСА будут налаживать работу информационной системы, чтобы правильно определить значение коэффициента для каждого автомобилиста. Теперь коэффициент «бонус-малус» будет назначаться водителю один раз в год 1 апреля и в течение этого года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них. Новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться», - напомнил исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«Ранее в Банке России отмечали, что будут контролировать цену полисов, чтобы страховщики не зарабатывали сверхприбылей и не завышали тарифы. В Европе уже давно перешли на полностью индивидуальный тариф. Зарубежный опыт подтверждает, что страховые компании заинтересованы в том, чтобы к ним приходили хорошие клиенты, поэтому готовы снижать цены на полисы ОСАГО для таких водителей, отметил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Это первый случай, когда реформа ОСАГО направлена не на прямое увеличение цены, а на дифференцирование тарифа для водителей в зависимости от степени риска, который они создают на дороге. И многие водители будут платить за полис меньше, не на много, но, тем не менее, такое снижение цены должно коснуться довольно большой группы водителей, особенно тех, кто является опытным автомобилистом и редко попадает в аварии. Для водителей из группы риска ОСАГО подорожает, но это, впрочем, справедливо, потому что сейчас аккуратные водители платят за тех, кто не привык ни в чем себя ограничивать на дороге, а такого быть не должно», - заявил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

«Эти изменения – первый этап реформы по либерализации ОСАГО. Они предполагают использование более индивидуального тарифа для каждого автовладельца, так как сейчас 80% аккуратных водителей оплачивают риски оставшихся 20% нарушителей, попадающих в аварии. Новые изменения заставят автовладельцев с высоким уровнем аварийности изменить своё поведение на дороге. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, около 80% респондентов поддерживают идею либерализации тарифов ОСАГО, а 90% и вовсе согласны с тем, что каждый водитель должен платить за ОСАГО в соответствии со своей страховой историей и со своими рисками», - прокомментировал новые правила расчета стоимости полиса «автогражданки» юрист и автоэксперт Сергей Смирнов.

В ближайшие несколько лет планируется реализовать второй и третий этапы реформы ОСАГО, которые приведут к полной либерализации тарифов. Минфин России уже готовит поправки в закон об ОСАГО, которые должны расширить границы тарифного коридора еще на 30% вверх и вниз, а потом и вовсе до 40%, а также поэтапно исключить коэффициент мощности и территории при расчете стоимости полиса.

«Полис ОСАГО определенно должен быть индивидуализирован — привязан к конкретному водителю, его манере езды, опыту и безаварийности. Стоимость страховки для автомобилиста, который не попадает в аварии, должна быть ниже, чем для лихача. Но чтобы осуществить переход к новому типу тарификации «автогражданки», стоит решить некоторые проблемы в отрасли. Речь идет о страховом мошенничестве, несовершенстве системы суда и компетентности юристов», - считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»