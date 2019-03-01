Дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать в праздничные дни марта

/Транспорт/

Для обеспечения перевозок пассажиров в выходные дни марта Северо-Кавказский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» назначил дополнительные поезда дальнего следования.

Они будут курсировать по следующим направлениям:

- №682/681сообщением Ростов–Адлер: отправление из Ростова 7 марта в 21:34, прибытие в Адлер 8 марта в 9:12, обратно из Адлера поезд отправится 10 марта в 16:49, прибытием на станцию Ростов-Пригородный 11 марта в 4:54.

- №203/204 сообщением Ростов–Кисловодск: отправление из Ростова 7 марта в 23:09, прибытие в Кисловодск 8 марта в 9:28, обратно отправлением из Кисловодска 10 марта в 23:30, прибытием на станцию Ростов-Главный 11 марта в 9:09.

- №657/658 сообщением Кисловодск–Имеретинский Курорт: отправлением из Кисловодска 7 марта в 19:12, прибытием в Имеретинский Курорт 8 марта в 12:36, обратно отправлением из Имеретинского Курорта 10 марта в 19:10, прибытием на станцию Кисловодск 11 марта в 12:28.

- №162 сообщением Адлер-Москва, отправлением из Адлера 10 марта в 20:34, прибытием в Москву в 11 марта в 20:15.

Билеты на дополнительные поезда уже сейчас можно приобрести в любой железнодорожной кассе, терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Источник: пресс-служба СКЖД