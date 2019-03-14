Инвестиции в развитие инфраструктуры Грозненского региона СКЖД увеличатся в 1,6 раза в 2019 году

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Объем инвестиций, которые планируется направить на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры Грозненского региона Северо-Кавказской магистрали в 2019 году должен составить 1,17 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил заместитель начальника СКЖД по территориальному управлению Султан Тумхаджиев.

Эти средства планируется направить на строительство транспортно-пересадочного узла в Грозном, реконструкцию пути на станции Гудермес и участке Каргинская – Кизляр. Кроме того, будут выполнены работы по обновлению устройств электроснабжения, систем регулирования и обеспечения безопасности движения поездов на участке Грозный – Гудермес.

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» предусмотрены работы по реконструкции вокзального комплекса в Грозном. По сути, это будет новый вокзал, совмещенный с городским и пригородным автотранспортом.

Общая площадь комплекса составит 3 тыс. кв.м. Проектом также предусмотрено строительство высокой пассажирской платформы длиной 600 метров. Над ней предполагается возведение навеса из прозрачного материала.

Композиция транспортно-пересадочного узла объединена общим навесом над зданием вокзала и перроном прибытия автобусов. В центральной части навеса расположена башня с часами, выполненная в национальном стиле.

Новый вокзальный комплекс и привокзальная площадь спроектированы таким образом, чтобы органично вписаться в городскую среду Грозного и стать еще одним украшением республиканской столицы.

В новом вокзальном комплексе будут применены современные технические и инженерные решения в части доступности маломобильных групп населения и обеспечения транспортной безопасности.

В настоящее время ведется возведение временного павильона для обслуживания пассажиров на период строительства вокзала.

В 2018 году в развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры Грозненского региона было инвестировано 730 млн рублей. Эти средства направлены на модернизацию системы электроснабжения на 8 железнодорожных переездах, восстановление линии электроснабжения на участках Шелковская – Каргинская и Каргинская – Кизляр общей протяженностью 54 км, реконструкцию пути на станции Гудермес, а также участка Стодеревская – Ищерская.

В минувшем году в границах Грозненского региона СКЖД перевезено 336,2 тыс. человек. Это на 2,4% больше, чем в 2017 году. Наряду с этим ведется работа по созданию комфортных условий для пассажиров. В частности, в поездах АО «ФПК» грозненского формирования в 2018 году обновлен вагонный парк. В составы включены 13 плацкартных вагонов, 8 купейных и 3 вагона класса «СВ». Выполнен капитальный ремонт четырёх купейных вагонов, которые переоборудованы для перевозки маломобильных пассажиров.

По итогам 2018 года погрузка в Грозненском регионе составила 309,3 тыс. тонн, что на 69,4% превышает показатель 2017 года. Наибольший объем перевозок пришелся на щебень (186,2 тыс. тонн), нефть (92,8 тыс. тонн), лом черных металлов (4,4 тыс. тонн) и зерно (4,2 тыс. тонн).