Начальник СКЖД Владимир Пястолов и глава Дагестана Владимир Васильев обсудили перспективы развития железнодорожных перевозок

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Перспективные направления развития Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги обсуждались 24 мая на встрече начальника СКЖД Владимира Пястолова с главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым и первым заместителем председателя республиканского Правительства Гаджимагомедом Гусейновым.

Основные вопросы касались реализации Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, подписанного в феврале текущего года в рамках III Российского инвестиционного форума в Сочи.

В числе приоритетных направлений совместной работы – модернизация железнодорожной инфраструктуры для освоения перспективных объемов транзитных перевозок, развитие пассажирских перевозок и обеспечение транспортной безопасности.

В текущем году объем инвестиций, направленных на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры Махачкалинского региона Северо-Кавказской магистрали должен составить более 320 млн рублей. Это на 82% превышает прошлогодний объем инвестиций.

В 2019 году запланирована реконструкция железнодорожного пути на станциях Дербент, Махачкала, Манас и на участке Кизилюрт-Темиргое. Предполагается обновление оборудования и устройств электроснабжения, модернизация технических средств обеспечения транспортной безопасности на вокзале Махачкала и на мосту через реку Акташ.

Кроме того, в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» реализуются мероприятия по адаптации вокзального комплекса Махачкала для маломобильных групп населения. В частности, предусмотрена установка подъемного оборудования, адаптация касс и зала ожидания.

В пассажирском комплексе одним из основных направлений остается развитие пригородных перевозок.

Так, с 8 апреля в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве на маршрутах Дербент – Граница и Махачкала – Хасав-Юрт начали курсировать две дополнительные пары электропоездов.

По итогам 2018 года рост пассажиропотока в пригородном сообщении составил 56%. Пригородными поездами перевезено 561 тыс. пассажиров человек, что на 201 тыс. больше, чем годом ранее.

В первом квартале рост составил 30%. Это обусловлено ускорением пригородных поездов, а также переходом с зонального на покилометровый тариф, что значительно снизило стоимость проезда на определенных участках.

Махачкалинский регион Северо-Кавказской железной дороги расположен на территории двух республик: Дагестана и Калмыкии. Его эксплуатационная длина составляет 509 километров, а протяженность путей общего пользования – 1227,5 км.

В структурных подразделениях ОАО «РЖД» на территории Дагестана трудятся более 2 тыс. человек. Все работники обеспечены стабильной заработной платой и гарантированным социальным пакетом.

Северо-Кавказская магистраль играет большую роль в экономике Дагестана. По итогам первого квартала объем налоговых платежей в республиканский бюджет составил 98 млн руб, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В Махачкалинском регионе СКЖД действует дорожная больница на станции Махачкала, а также две железнодорожные поликлиники – в Махачкале и Дербенте. В общей сложности к ним прикреплено более 15 тыс. жителей республики.

Источник: пресс-служба СКЖД