/Транспорт/

Инвестиции в реконструкцию железнодорожного пути на Северо-Кавказской железной дороги в первом полугодии составили более 3 млрд рублей

В текущем году на Северо-Кавказской магистрали выполнена замена 108 км рельсо-шпальной решетки. Инвестиции в реконструкцию пути составили более 3 млрд рублей.

Основные работы велись на объектах железнодорожной инфраструктуры в Ростовской области, Краснодарском крае, а также в Республике Дагестан.

В настоящее время ремонтно-путевые работы проводятся на перегонах Хотунок – Новочеркасск, Выселки – Козырьки, Протока – Полтавская, Албаши – Деревянковка, Деревянковка – Каневская, Ведмидивка – Мышастовка, Мышастовка – Титаровка, Каргинская – Кизляр, Замчалово – Предугольная, Предугольная – Зверево, Лесостепь – Горная, Песчанокопская – Белоглинская, Гашун – Зимовники, Пластуновская – Динская, Кореновск – Платнировская, Подкумок – Кисловодск, Динская – Агроном, Энем – Афипская.  

Реконструкция железнодорожного пути позволяет повысить уровень технического состояния пути, что способствует повышению безопасности движения поездов на Северо-Кавказской магистрали.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Добавить комментарий

Последние новости

В горах Армении специалисты подразделений радиационной, химической, биологической защиты выполняют задачи по разведке труднопроходимых участков местности

В Армении военнослужащие Южного военного округа сдали зачеты по безопасности военной службы

Более 100 самолетов и вертолетов задействуют в двустороннем учении объединение ВВС и ПВО

Аэромобильные группы высадились в тыл противника под Волгоградом

Артисты Ансамбля песни и пляски Южного военного округа выступят с концертной программой на открытии АрМИ-2019 в Армении

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!