Инвестиции в реконструкцию железнодорожного пути на Северо-Кавказской железной дороги в первом полугодии составили более 3 млрд рублей

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В текущем году на Северо-Кавказской магистрали выполнена замена 108 км рельсо-шпальной решетки. Инвестиции в реконструкцию пути составили более 3 млрд рублей.

Основные работы велись на объектах железнодорожной инфраструктуры в Ростовской области, Краснодарском крае, а также в Республике Дагестан.

В настоящее время ремонтно-путевые работы проводятся на перегонах Хотунок – Новочеркасск, Выселки – Козырьки, Протока – Полтавская, Албаши – Деревянковка, Деревянковка – Каневская, Ведмидивка – Мышастовка, Мышастовка – Титаровка, Каргинская – Кизляр, Замчалово – Предугольная, Предугольная – Зверево, Лесостепь – Горная, Песчанокопская – Белоглинская, Гашун – Зимовники, Пластуновская – Динская, Кореновск – Платнировская, Подкумок – Кисловодск, Динская – Агроном, Энем – Афипская.

Реконструкция железнодорожного пути позволяет повысить уровень технического состояния пути, что способствует повышению безопасности движения поездов на Северо-Кавказской магистрали.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги