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Северо-Кавказская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды более 9 млрд рублей в первом полугодии

Северо-Кавказская железная дорога, включая дирекции и филиалы ОАО «РЖД», расположенные на полигоне магистрали, в январе-июне 2019 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды свыше 9,3 млрд рублей.

В региональные и местные бюджеты по итогам работы за 6 месяца 2019 года перечислено свыше 5 млрд рублей. В том числе, в бюджет Краснодарского края – свыше 2,3 млрд рублей, Ростовской области – 1,9 млрд рублей, Ставропольского края – 310 млн рублей, Республики Дагестан – 198 млн рублей, Чеченской Республики - 92 млн рублей, Кабардино-Балкарской Республики – 64 млн рублей, Республики Адыгея – 36 млн рублей, Республики Северная Осетия-Алания – 28 млн рублей, Республики Калмыкии – 10 млн рублей, Карачаево-Черкесской Республики – 5 млн рублей, Республики Ингушетия – 4 млн рублей.

В государственные внебюджетные фонды за 6 месяцев 2019 года внесено свыше 4,3 млрд рублей.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги

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Категория: Новости / Транспорт

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