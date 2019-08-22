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В Краснодаре произошло еще одно ДТП с пенсионером и перевернувшейся машиной

В центре Краснодара утром 22 августа случилась автомобильная авария с 87-летним водителем

ДТП произошло на перекрестке улиц Кузнечной и Седина, там не работал светофор. По предварительным данным, 39-летний водитель машины Daewoo Matiz не остановился на знаке «Стоп» и врезался в автомобиль Skoda Fabia под управлением 87?летнего мужчины.

Против виновника ДТП составили административный протокол. В аварии никто не пострадал, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В Краснодаре накануне произошло похожее ДТП с водителем-пенсионером. На кольце на улице Тургенева 83?летний мужчина за рулем легковушки врезался во внедорожник, который от удара перевернулся на крышу. Еще одна авария с участием пожилого автомобилиста произошла в марте. Тогда 87?летний водитель насмерть сбил пенсионерку и уехал, но следом устроил другую аварию.

Источник: https://www.yuga.ru/

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Категория: Новости / Транспорт

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