В Краснодаре на два вечера изменят маршруты трамваев № № 4, 5 и 8

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Вечером 5 и 6 сентября специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления заменят рельсы на участке в районе пересечения улицы им. Гоголя и ул. Карасунской Набережной. Поэтому трамваи № № 4, 5 и 8 будут следовать по ул. Садовой.

— Как обычно, все ремонтные работы трамвайного полотна будут вестись ночью, днем маршруты будут прежними. Просим пассажиров быть внимательными и заранее планировать поездки, учитывая изменения в пути следования трамваев, — сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Маршрут № 4: с 22.00 от конечного пункта «Комсомольский микрорайон» трамваи будут следовать до остановки «Стадион «Кубань» по привычному пути, далее — по ул. Садовой и ул. Красных Зорь до конечной — «Ул. им. Декабристов». Обратно — тем же маршрутом в Восточное депо.

Время отправления последних вагонов по установленному маршруту: от ул. Индустриальной — в 22.18; от Комсомольского микрорайона — в 21.45.

Маршрут № 5: изменения коснутся только последнего рейса. От конечной «Ул. Солнечная» в 22.44 трамвай проследует в Восточное депо по ул. Садовой.

Маршрут № 8: Время отправления вагона от конечной «Ул. Солнечная» по привычному маршруту — 22.28. Все последующие трамваи поедут по ул. Садовой в Восточное депо.

Источник: www.krd.ru/