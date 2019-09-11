Сочинские таможенники готовы к тестированию электронной системы tax free.

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Электронная система tax free будет вводиться поэтапно с октября этого года. Запуск системы tax free в электронном виде позволит ускорить процесс оформления чеков, сделает механизм возврата НДС более удобным для иностранцев. Апробация проекта начнется с 1 октября 2019 г. в аэропортах Московского авиаузла. Ввод в эксплуатацию и отладка сиситемы запланирована на 2020 год.

Таможенный пост Аэропорт Сочи одним из первых на юге России начал работать в системе tax free и готов активно включиться в работу по ее внедрению в электронном виде, – отметил и.о. первого заместителя начальника Сочинской таможни Андрей Онипко. – На таможенном посту Аэропорт Сочи установлено необходимое программное средство, выделено рабочее место, оборудованное компьютерной техникой, есть доступ к работе программы. Должностные лица таможенного поста прошли обучение и готовы к тестированию электронной системы.

Информация о приобретенном товаре в магазине и выданном чеке автоматически будет направляться в единую электронную систему таможенных органов. Турист при прохождении таможенного контроля будет предъявлять товар и чек tax free таможеннику. По номеру чек в электронной базе будет найден, и в электронном виде будут проставлены отметки, подтверждающие факт вывоза товаров с территории ЕАЭС. Далее информация в электронном виде будет передаваться оператору tax free и в ФНС России.

С начала текущего года сочинскими таможенниками проставлены отметки на 71 чеке tax free на сумму порядка 11 млн руб.

Всего с момента запуска системы tax free (с апреля 2018 г) проставлено отметок на 152 документах (чеках), подтверждающих факт вывоза товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Общая стоимость вывезенных товаров на сегодняшний день составляет более 31 млн рублей. Максимальная сумма одного чека составляет 3,8 млн руб. (наручные часы).

Наиболее активно системой компенсации tax free пользуются граждане, путешествующие регулярными рейсами (Израиль, Турция, ОАЭ).

Среди товаров, пользующихся спросом у иностранцев, – в основном, одежда, обувь, сумки, наручные часы, ювелирные украшения.

На прошлой неделе была проставлена отметка на чеке такс фри на сумму 662,4 тыс. руб. Системой tax free воспользовался гражданин Турции, который приобрел наручные часы.

В преддверии очередного Гран-при России «Формулы 1», который пройдет в г. Сочи в конце сентября, таможенники готовы к возможному росту количества чеков tax free.

11.09. 2019 г.