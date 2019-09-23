Более 17,3 млн пассажиров отправлено с крупнейших вокзалов СКЖД за 8 месяцев

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В январе – августе 2019 года с крупнейших вокзалов СКЖД отправлено более 17,3 млн пассажиров.

Наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров пришлась на вокзальные комплексы курортных зон, а также Ростова-на-Дону и Краснодара.

Лидером по количеству пассажиров традиционно стал вокзал Адлер - 2,37 млн. Второе место у Ростова-Главного, за 8 месяцев оттуда в путь отправилось более 1,72 млн человек. Далее идут Сочи (1,68 млн) и Краснодар (1,66 млн).

Среди лидеров по количеству пассажиров также Анапа (более 1 млн), Лазаревская (889 тыс.), Туапсе (741 тыс.), Новороссийск (576 тыс.), Кисловодск (489 тыс.), Пятигорск (487 тыс.), Минеральные Воды (390 тыс.).

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги