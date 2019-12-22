Параллельно компания просит допуски к рейсам из Москвы в три города Германии — Нюрнберг, Бремен и Падерборн, во всех случаях до семи раз в неделю. На допуск к Нюрнбергу также претендует Utair. Еще один запрошенный допуск — на полеты до семи раз в неделю из Москвы в Ханью (о.Крит).

На сезон лето-2020 "Победа" запросила допуски из Москвы в ряд городов Италии, куда уже летала ранее по соглашению с итальянской авиакомпанией Ernest: в Верону, Геную, Бари, Триест, Римини, Палермо, Тревизо, Бергамо, Рим.