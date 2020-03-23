Пассажирский транспорт Новороссийска оснащают камерами и кондиционерами
Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации Новороссийска продолжает работу по улучшению качества пассажирских перевозок.
Проведен ряд рабочих встреч с перевозчиками при участии представителей ГИБДД, технадзора, ФСБ по разъяснению необходимости установки в салонах транспортных средств систем видеонаблюдения и кондиционирования. Владельцев транспортных компаний просят все работы по оснащению завершить до 1 апреля.
В настоящее время установка систем видеонаблюдения и кондиционирования на 100% выполнена только в одной из пяти организаций по перевозке пассажиров. Это компания ООО «НТП».
ПТ «Автолайн»: видеонаблюдение – 87,5%, кондиционирование – 58,6%.
ООО «ЮгСервис»: видеонаблюдение – 85%, кондиционирование – 73,5%
МУП «Муниципальный пассажирский транспорт»: видеонаблюдение – 11,7%, кондиционирование – 72,5%.
ПТ «Автокомтранс»: видеонаблюдение – 85%, кондиционирование 71%.
С владельцами компаний-перевозчиков заключены договоры на установку оборудования, копии этих документов представлены в управление транспорта и дорожного хозяйства.
Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск