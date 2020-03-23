Пассажирский транспорт Новороссийска оснащают камерами и кондиционерами

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Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации Новороссийска продолжает работу по улучшению качества пассажирских перевозок.

Проведен ряд рабочих встреч с перевозчиками при участии представителей ГИБДД, технадзора, ФСБ по разъяснению необходимости установки в салонах транспортных средств систем видеонаблюдения и кондиционирования. Владельцев транспортных компаний просят все работы по оснащению завершить до 1 апреля.

В настоящее время установка систем видеонаблюдения и кондиционирования на 100% выполнена только в одной из пяти организаций по перевозке пассажиров. Это компания ООО «НТП».

ПТ «Автолайн»: видеонаблюдение – 87,5%, кондиционирование – 58,6%.

ООО «ЮгСервис»: видеонаблюдение – 85%, кондиционирование – 73,5%

МУП «Муниципальный пассажирский транспорт»: видеонаблюдение – 11,7%, кондиционирование – 72,5%.

ПТ «Автокомтранс»: видеонаблюдение – 85%, кондиционирование 71%.

С владельцами компаний-перевозчиков заключены договоры на установку оборудования, копии этих документов представлены в управление транспорта и дорожного хозяйства.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск