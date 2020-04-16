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Перевод сотрудников на удаленный режим работы продолжается на Северо-Кавказской железной дороге

На Северо-Кавказской магистрали продолжается перевод сотрудников на дистанционную работу.

В настоящее время в удаленном режиме трудятся более 6,1 тыс. работников СКЖД и ее структурных подразделений, характер работы которых допускает выполнение должностных обязанностей вне офиса.

Организацию и функционирование удаленного доступа обеспечивают сотрудники Ростовского информационно-вычислительного центра.

Подключение такого количества пользователей с домашних компьютеров поставило новые вызовы с точки зрения обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем. Ранее главным вычислительным Центром ОАО «РЖД» было выделено необходимое количество соответствующих лицензий для инсталляции серверов удаленного доступа и дополнительного сервера антивирусной защиты.

В случае необходимости имеющиеся ресурсы позволят подключить до 15 тыс. удаленных рабочих мест.

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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Категория: Новости / Транспорт

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