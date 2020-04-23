"Байкал-Сервис" предложил новую услугу по перевозке документов

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Транспортная компания «Байкал-Сервис» с 22 апреля ввела новую услугу по доставке документов, по которой действует единый тариф по всей России – 200 руб.

Это тариф на межтерминальную перевозку по всей стране: даже если надо будет перенаправить документы из Калининграда в Южно-Сахалинск, их стоимость транспортировки не превысит 200 руб.

«В последнее время от наших клиентов, которым порой нет необходимости отправлять с нами груз, мы получаем все больше запросов на перевозку исключительно документов, - рассказывает руководитель отдела управления проектами ООО «Байкал-Сервис ТК» Евгений Тарасов. – Кому-то необходимо бывает направить контрагентам пакет бухгалтерских документов, инструкций и т.д. – и вот в этой ситуации клиентам удобно будет воспользоваться нашей новой услугой».

По словам Евгения Тарасова, в ситуации режима самоизоляции, введенного из-за Covid-19, когда люди стремятся ограничить количество контактов, многим клиентам будет удобно заказать услугу в формате доставки «от двери до двери», тем более что забор и доставка в компании выполняются бесконтактно.

«Наши водители экспедиторы соблюдают все санитарные требования (используют маски, перчатки, антисептики) и ежедневно проходят медосмотр, - уточнил он. – При этом стоимость такой комплексной услуги составит, например, при доставке документов из Москвы в Ярославль 674 руб, при перевозке из Москвы во Владивосток – 728 руб. У клиента при этом есть выбор – при желании он может оформить доставку в ближайший ПВЗ».

Новая услуга рассчитана на перевозку документов самого распространенного формата – не больше А4, документы упаковываются в фирменный конверт, который вмещает до 100 листов, и на каждый такой конверт оформляется отдельная квитанция.

Доставка документов уже застрахована на случай их утери или порчи на сумму 500 руб., и это не требует какой-то доплаты со стороны клиента. При этом отправитель при желании может застраховать документы на сумму до 100 тыс руб., подтверждать при этом их стоимость ему не потребуется.

Но есть и ограничения: так, мы не перевозим документы, удостоверяющие личность, ценные бумаги, акции, облигации, чеки, банковские карты, а также запрещенные к распространению материалы.