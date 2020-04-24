Центр продажи услуг на СКЖД привлек в первом квартале около 120 новых клиентов

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Около 120 новых клиентов привлечено Центром продажи услуг ОАО «РЖД» на Северо-Кавказской железной дороге в первом квартале 2020 года.

Благодаря его работе со станций СКЖД дополнительно отправлено 320 тыс. тонн грузов. Кроме того, обработано свыше 1,1 тыс. обращений. Большинство из них были связаны с предоставлением подвижного состава и услуг по погрузке и выгрузке на терминально-складской инфраструктуре СКЖД. Также востребованы консультационные услуги, в том числе по организации электронного документооборота.

Параллельно Центром продажи услуг проводится работа по информированию предприятий малого и среднего бизнеса о действующих сервисах и тарифных преференциях. Грузоотправителей, в частности, оповестили о введении скидки до 42,5% на внутрироссийские перевозки в универсальных крытых вагонах социально значимых грузов. В их числе – зерновые культуры и семена, мука и крупы, макаронные и кондитерские изделия, сахар, соль, овощи, фрукты, соки, изделия текстильной и бумажной промышленности.

Только в марте о преимуществах перевозок железнодорожным транспортом проинформировано свыше 200 предприятий. Некоторые грузовладельцы, получившие коммерческие предложения, уже стали клиентами ОАО «РЖД».

Кроме того, с целью координации дальнейшей работы сотрудники Центра продажи услуг провели опрос клиентов для определения условий, которые позволят привлечь дополнительный объем грузов.

В настоящее время специалисты Центра ведут консультации по вопросам, возникшим в ходе дистанционного взаимодействия. Наряду с этим организовано дополнительное адресное информирование грузовладельцев о возможностях перехода на дистанционное взаимодействие с помощью подключения к автоматизированной системе ЭТРАН, позволяющей применять электронную подпись, без посещения станций, что особенно важно в сложившейся эпидемиологической обстановке.

Источник: https://skzd.rzd.ru/