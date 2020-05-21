Что ждет автошколы России после COVID-19?

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При соблюдении санитарных норм, которые необходимы, чтобы преподавать вождение, обучение молодых водителей необходимо восстановить, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его словам, иначе просто не будет хорошего водительского образования, и ситуация на дорогах станет еще хуже.

До 90% автошкол в России могут закрыться на фоне пандемии коронавируса. Такие прогнозы дают представители отрасли. Объединения автошкол обратились к премьер-министру РФ Мишустину с просьбой оказать экономическую поддержку, сообщают СМИ.

"Всероссийское общество автомобилистов является учредителем многих автомобильных школ по регионам России. Действительно положение серьезное. Автошколы приравнены к любому образовательному процессу, они обучают молодых водителей. Естественно, уже два месяца школы стоят, без оказания помощи они просто умрут. Наша позиция, что при соблюдении санитарных норм, которые необходимы, чтобы преподавать вождение, эту деятельность сегодня осуществлять нужно. Учебный процесс, теорию можно давать по удаленке, но учить водить на тренажере – невозможно. У нас и так растет количество ДТП и есть вопросы к обучению. Нужно понимать, что навыки вождения за это время теряются. Сдать экзамен в ГИБДД будет гораздо сложнее. По мере ослабления ситуации с вирусом и с соблюдением санитарных норм запуск автошкол необходим, иначе у нас не будет хорошего водительского образования. Помощь государства в отношении автошкол необходима", – считает Валерий Солдунов

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/