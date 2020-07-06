«Счастливого пути»: штрафы ГИБДД можно оплатить без комиссии

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Пожалуй, не существует водителей, которые ни разу не получали штрафов от ГИБДД. Даже самый аккуратный шофер может случайно попасть в неприятную ситуацию, либо перепутать знаки на дорогах. Поэтому инициативы государства и банков с различными бонусами – это то, что действительно необходимо населению. Отличным примером служит возможность оплатить на госуслугах свою квитанцию со скидкой в 20-дневный срок. Но помимо самой известной акции существуют и другие, об одной из них, от платежной системы «Мир», мы сегодня расскажем.

После затяжного периода повышенной готовности жизнь в городах по всей стране начала приходить в норму. По данным столичного Департамента транспорта, московские автомобилисты в минувшие выходные пользовались личным транспортом на 4% больше, чем в прошлом году при загруженности дорог на два балла выше (и +40 тысяч машин по сравнению с прошлой неделей). Машин становится больше, а, значит, и конфликтных ситуаций, а также штрафов. Поэтому водителям очень важно быть в курсе последних тенденций льготных оплат административных санкций за нарушения ПДД.

Так, платежная система «Мир» продлевает возможность оплачивать автоштрафы без комиссии на портале госуслуг. Теперь предложение будет действовать до 24 июня 2021 года. Подробные условия можно посмотреть по ссылке. Это одно из самых популярных преимуществ по картам «Мир» любого банка. Вам необходимо просто зайти на госуслуги, открыть категорию «Штрафы ГИБДД» и оплатить штраф с помощью вашей карты без комиссии. За первый год действия предложения держатели карт «Мир» смогли сэкономить более 16 млн рублей на оплате автоштрафов.

Оплата без комиссии распространяется на широкий вид оплошностей. В эту акцию входят абсолютно все квитанции от госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения по всей стране, а также штрафы Ространснадзора. Отдельно стоить выделить и выгоду в крупных городах. Например, в Белгороде, Калуге, Казани, Красноярске, Перми, Рязани, Твери, Тюмени, Ижевске и Туле, также без взымания дополнительной платы по карте «Мир», можно оплатить штраф за неправильно выполненную парковку. В Московской области можно заплатить за штраф от Госадмтехнадзора, а в Москве – от Администратора Московского парковочного пространства (АМПП) и от Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Кстати, это не единственное преимущество для автовладельцев по картам «Мир». До 15 октября держатели карт «Мир» могут получать кэшбэк 20% при оплате проезда по трассам М3, М4 и М11 в кассе или при пополнении транспондера. Подробные условия можно посмотреть по ссылке.

Отметим, согласно опросу ВЦИОМ, в 2019 году 67% российских респондентов заявили о наличии у них собственного автомобиля. А в каждой пятой семье есть не одна машина (18%), чаще об этом сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга (24%). Водят автомобиль в семье преимущественно мужчины (78%). Самые активные водители — люди от 35–44 лет (67%) и 25–34 (65%). 70% водителей ездят каждый день, хотя среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга этот процент ниже — 55%

Источник: https://www.mk.ru/