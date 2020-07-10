«Ласточки» из Краснодара на Черноморское побережье будут курсировать сдвоенными составами

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В связи с повышенным спросом у пассажиров АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») в два раза увеличивает количество вагонов ряда электропоездов «Ласточка», связывающих кубанский краевой центр с Черноморским побережьем.

До конца сентября сдвоенным составом курсируют поезда № 815/816 Краснодар - Роза Хутор и № 801/802 Краснодар – Адлер.

Поезда «Ласточка» – подвижной состав нового поколения, спроектированный с учетом российских климатических особенностей, технологических стандартов, специальных требований к безопасности и защите окружающей среды. В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты. Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями здоровья – в составе имеются места для инвалидных колясок.

Для защиты здоровья пассажиров и сотрудников принимается комплекс специальных мер. Перед выходом в рейс вагоны проходят обязательную дезинфекцию, уборка с применением специальных обеззараживающих средств осуществляется и в пути следования. После отправления составов в рейс проводится обязательная термометрия всех пассажиров бесконтактным термометром. Также в вагонах организована продажа средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства и т. п.).

Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов и оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах. Также для удобства пассажиров работает единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД», куда можно обратиться по телефону 8-800-775-00-00.

Источник: ОАО "РЖД"