Почему у нас нет Ferrari? Что происходит с отечественным автопромом

/Транспорт/

Автомобильные эксперты рассказали в эфире радио Sputnik о нынешнем состоянии российской автомобильной промышленности.

Первый русский автомобиль увидел свет 14 июля 1896 года на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде. Его изобрели два талантливых петербургских предпринимателя Евгений Яковлев и Петр Фрезе, вдохновившись детищем немецкого инженера Карла Бенца – безлошадной каретой Benz Victoria. Она и стала прототипом отечественного "бензиномотора", как тогда говорили в народе.

Увы, серийное производство этого автомобиля так и не было запущено, но, однозначно, был заложен фундамент автомобилестроения.

Сейчас отечественный автопром живет под гнетом стереотипов, рассказал в эфире радио Sputnik автомобильный критик, автоисторик Денис Орлов.

"Можно сказать, анахронизм. Мы все время "Жигули" называем "они". И у нас почему-то есть устойчивое определение: иномарка, хотя 85% легковых автомобилей, присутствующих на наших рынках, выпускаются российскими заводами. Иномарками их называть нельзя, пора уже называть их "нашамарками", придумать новое слово. Весь цикл – в России. Сегодня у нас немного странная ситуация: нашему правительству удалось завлечь сюда огромное количество иностранных заводов, в том числе и производителей комплектующих частей. Мы сегодня выпускаем автомобили европейские, японские, корейские. Но разработаны они не у нас. Они проходили адаптацию, в них были внесены изменения, которые помогли им адаптироваться на нашем рынке, но не более того", - отметил Денис Орлов.

По его мнению, с российской автомобильной промышленностью все хорошо, наши автомобили вполне можно сравнить с американскими или азиатскими.

""АвтоВАЗ" всегда себя прекрасно чувствовал. Автомобили упорно находились на первых строчках продаж. К ним близко подобрались Hyundai с KIA. LADA Vesta сегодня – это автомобиль среднемирового уровня. Американские автомобили чуть больше размерами, японские – чуть поменьше, китайские – чуть попроще. Если мы возьмем средний уровень, то нам не будет стыдно за LADA Vesta", - уверен Денис Орлов.

Как рассказал в эфире радио Sputnik автомобильный эксперт и капитан гоночной команды ГАЗ Рейд Спорт Вячеслав Субботин, не стыдно и за продукцию Горьковского автомобильного завода. Сам он участвует в гонках на автомобилях, выпущенных на этом заводе.

"Это гоночные газели, это ТОП-10 мирового класса. Наши конкуренты – это BMW и Toyota, всех остальных мы обогнали. Мы просто все считаем, что "Газель" – это раздолбанная маршрутка, которая никуда не годится. На самом деле, сегодня "Группа ГАЗ" – это один из мировых лидеров в сегменте грузовых автомобилей и легких коммерческих машин. Этот автомобиль состоит из лучших мировых компонентов. Из российского – прежде всего, голова, которая сумела из этих компонентов создать конкурентоспособную модель. Собирается все у нас, кабина сконструирована в России", - отметил Вячеслав Субботин.

Каково же будущее автомобиля – не только отечественного? Станет ли он когда-то анахронизмом? По мнению Дениса Орлова, в будущем автомобили ожидает унификация и автономность – это сделает бессмысленным поиск новых форм и дизайна.

"Я - ретроград, мне жалко сегодняшний автомобиль, мы живем в эпоху расставания с автомобилем в том виде, в каком мы его любим. Понятно, что технологии с электрическими приводами доказали свою состоятельность – это неизбежность, хотя во многом и навязанная нам некими политическими силами. Тем не менее, электрический автомобиль, хоть он стал тяжелее, дороже, ездит на короткое расстояние, стал реальностью. Дальше, наверное, будет некий автономный автомобиль, управляемый без участия человека. И это будет самая большая драма, если не трагедия. Потому что автомобиль – это отражение нашей индивидуальности. Исчезнет побудительный мотив купить машину покруче, поинтереснее. Сразу остаются без работы дизайнеры, инженеры, настраивающие шасси", - считает Денис Орлов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/