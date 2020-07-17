В России установлены новые правила продажи красивых автономеров

/Транспорт/

По данным "Российской газеты" прошли антикоррупционную экспертизу проект постановления правительства, устанавливающий правила резервирования автономеров с "красивыми" сочетаниями букв и цифр, а также поправки в закон о регистрации транспорта. Таким образом, с января 2022 года такие номера можно будет резервировать и покупать.

Еще одним новшеством стал тот факт, что теперь "красивые" номера можно передать по наследству вместе с машиной. Наследники уже не будут платить за них пошлину. Однако машину можно продать, а "красивый" номер оставить себе. В этом случае тоже не придется повторно платить пошлину.

Сама пошлина будет напрямую зависеть от сочетания цифр и букв. Одинаковые и буквы, и цифры обойдутся в 600 тыс. рублей. Это максимальная пошлина. Самая дешевая - 50 тыс рублей. Это если в номере повторяются только две буквы.

Источник: https://www.mk.ru/