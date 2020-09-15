Для пользователей IOS доступно мобильное приложение «В путь – билеты на электрички»

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Южная пригородная пассажирская компания продолжает работать над комплексом мер по улучшению качества обслуживания пассажиров.

В сети интернет стало доступно для скачивания мобильное приложение для IOS.

В приложении "В путь - билеты на электрички" можно приобрести билеты на пригородные поезда без комиссий, оплачивая банковской картой.

Реализованы функции оформления квитанций на провоз велосипедов, живности и дополнительной ручной клади, просмотра актуального расписания и стоимость проездных документов. Каждому пассажиру доступен личный кабинет с историей заказов, быстрой покупкой билетов по избранным маршрутам с их сохранением и отправкой на электронную почту.

Также для пользователей приложения доступна электронная книга обращений с мгновенной отправкой фото и текстовых сообщений по любым вопросам напрямую ответственной компании-перевозчику.

Приложение для скачивания доступно в App Store и для Android в Google Play.

Справка

Южная пригородная пассажирская компания начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети девять направлений: Симферополь- Феодосия, Соленое Озеро – Евпатория, Керчь-Анапа, Симферополь – Севастополь, Симферополь – Евпатория, Севастополь – Евпатория, Симферополь – Соленое озеро, Джанкой – Керчь, Керчь – Феодосия, Феодосия – Армянск. С начала года ЮППК перевезено более 2 миллионов.

Источник: https://ug-ppk.ru/