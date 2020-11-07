Определились собственники Геленджикского морского порта

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Родственники главы «Ростеха» Сергея Чемезова и министра промышленности Дениса Мантурова перестали скрываться в качестве совладельцев «Морского порта Геленджик».

Если раньше 49% этого ООО, которое должно стать инвестором многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик марина», принадлежало ЗАО «Геленджикский морской порт».

Через цепочку «прокладок» им владели АО «Финансовые системы» и ООО «Финансовые инвестиции», их совладельцы в свою очередь Тамара и Валентин Мантуровы (родители министра Мантурова) и Станислав Чемезов (сын главы «Ростеха»).

Но в сентябре этого года ЗАО «Геленджикский морской порт» было ликвидировано, а с 5 ноября АО «Финансовые системы» владеет 49% в ООО «Морской порт Геленджик» напрямую. Остальной пакет поделен между ВТБ и структурой банка «Россия». Руководит им Владимир Колбин, сын Петра Колбина – друга Владимира Путина и Геннадия Тимченко.

Источник: @Малюта Скуратов