Правильный уход за фильтром нулевого сопротивления

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Пожалуй, нет такого автовладельца, который бы не хотел увеличить мощность двигателя.

И методы у каждого свои, но опытные водители понимают, что только использование качественного тюнинга позволит вывести машину на новый уровень. Потому-то всё чаще интересуются установкой фильтра нулевого сопротивления.

Оптимальный уход за фильтром

Чтобы не тратить деньги впустую, нужно знать, каким должен быть оптимальный уход за «нулевиком». Он, как и любая другая деталь, требует к себе внимания. Именно потому специалисты Avto.pro предлагают ознакомиться с простыми, но действенными рекомендациями по уходу за фильтрами нулевого сопротивления, а также предлагают удобный каталог запчастей, подробнее по ссылке.

Необходимость регулярного обслуживания вполне очевидна, ведь даже производители рекомендуют после каждых 5-10 тысяч пробега промывать фильтр. Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях повышенной запыленности или, например, вы часто ездите по бездорожью, то чистить запчасть придется каждые в 5-6 тысяч километров.

В случае пренебрежения этим правилом, можно будет реально ощутить все минусы, к которым относится и увеличение расхода топлива. Но поскольку «нулевик» ? это не обычный фильтр с бумажными элементами, то и метод «снял-помыл-поставил обратно», не сработает.

Как правильно промывать «нулевики»?

Для начала необходимо аккуратно демонтировать фильтр. Далее при помощи метода сухой чистки устранить все видимые загрязнения: пыль, грязь. Для этого можно использовать обычную обувную щётку или же щётку для чистки ковров.

После приступаем к промывке самого узла. Для этого подберите специальную ёмкость, в которую предварительно нальёте промывочный состав. По окончанию процедуры фильтр нужно промыть под проточной водой.

Стряхните всю лишнюю воду и осмотрите фильтр. Если на нем после сушки видны белые пятна, значит, ему нужна дополнительная пропитка.

Важно! Пропитки для фильтров, как правило, не продают в комплекте. Но на каждой упаковке производитель приводит данные о том, какая пропитка нужна для каждого конкретного фильтра. Будет лучше, если производитель будет тот же, что и у «нулевика». Сейчас самыми известными и надежными брендами считаются: Green Filter, Pipercross, SCT, K&N, Apexi. Из более бюджетных: Prosport, Simota, но и характеристики деталей будут хуже. У некоторых поставщиков можно приобрести специальные комплекты, в которые входят, как пропитка, так и промывочная смесь.

Чтобы фильтр хорошо просох, лучше всего оставить его на ночь. Ни в коем случае нельзя ускорять процесс высыхания. Это важное условия – «нулевик» должен высохнуть самостоятельно. Дождавшись полного высыхания, проведите визуальный осмотр запчасти, при отсутствии видимых повреждений, а также белых пятен, установите его на место. Белые пятна ? это свидетельство плохой или недостаточной пропитки составом в тех местах, где они образуются.

Такие простые манипуляции помогут сберечь фильтр от потери технических характеристик, а также сэкономить на топливе и покупке нового фильтра.