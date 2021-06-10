Участники общественного движения "Транспортная инициатива" побывали в Новороссийске

Уже зайдя в первую маршрутку, мы на себе ощутили, что пассажирам с банковскими картами здесь, мягко говоря, рады далеко не всегда. Водитель отказался принимать от нас оплату банковской картой под предлогом того, чтобы якобы у него нет терминала. Когда же мы тв?рдо заявили, что готовы оплатить только безналом, водитель сначала, оскорбляя, хотел нас высадить, затем попытался применить физическую силу, а в итоге, высадив пассажиров, сошёл с маршрута и пов?з нас в неизвестном направлении (якобы он поехал домой).

В процессе диалога выяснилось, что 15 водителей на маршруте, половина из всех, саботируют при?м оплаты через терминал (у нашего водителя, как оказалось, он тоже есть), потому что с марта они не получают деньги за безнал, у них большие сложности с получением денег за льготников, им не заплатили за то, что они возили по транспортной карте школьников - и теперь из-за всех этих неурядиц меняют ИП Мухлади на какое-то другое. Со слов водителя, администрация Новороссийска якобы в курсе происходящего. Кстати, водитель другого автобуса на этом же маршруте позже подтвердил, что половина водителей уже около двух недель не принимает оплату через терминалы из-за сложившейся конфликтной ситуации.

Получается, как минимум полмесяца на городском маршруте Новороссийска творится какая-то анархия и неизвестно, сколько ещё будет продолжаться... А как же пассажиры? Почему нарушается закон? Между коммерческим перевозчиком и водителями идёт какая-то война - и от не? страдают водители, а также пассажиры - те самые люди, которые платят за проезд.

... Чем закончилась наша история? Поездив по городу, водитель в итоге нас высадил. Все закончилось благополучно. Но если водители доведены до отчаяния и обозлены, то кто даст гарантии, что в аналогичной ситуации пассажиры не пострадают?

Когда мы ехали в Новороссийск, то рассчитывали увидеть положительный опыт работы чиновников, умеющих сдерживать тарифы, а увидели иную картину...