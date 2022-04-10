Олег Царев: Объясню свою позицию по украинской ЖД...

/Транспорт/

Я, кстати, никогда до этого и никогда после этого не буду комментировать военную повестку. Наши военные умудряются наступать и выполнять боевые задачи против противника численно их противостоящего, нашпигованного иностранным вооружением, восемь лет обучаемого зарубежными инструкторами.

В условиях, когда противник использует города и население как живой щит. Наши ребята творят чудеса. Ни одна армия мира на это бы не была способна. И не мне им давать советы.

Возвращаюсь к железной дороге.

Я ни в коем случае не предлагал расстреливать вокзалы. Тем более нет смысла препятствовать вывозу беженцев с востока. Пусть едут. Нельзя разрушать мосты через Днепр. Потом нам их долго восстанавливать.

Я имел в виду те самые, о которых те "что надо" люди конечно знают, небольшие мосты на западной Украине вне населённых мест.

Именно эти три объекта потом восстановить будет легко.

Чем больше оружия, тем больше будет погибших. Заблокировав поставку оружия, мы приближаем конец войны. Одновременно остановится вывоз зерновых в Европу. Таким образом, мы спасём население от голода. Остановим экспорт. Возможно, кто-то и потеряет от того, что экспорт с Украины остановится

Но экспорт позволяет Киевской власти находить деньги на войну.

А я против войны. Я за то, чтобы как можно быстрей её остановить, верней её закончить.

И я понимаю, что мир может прийти на Украину только после победы. Нашей победы.

Источник: https://t.me/olegtsarov/1504