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/Транспорт/

Керченская паромная переправа остановила работу: пролив заволокло непроглядным туманом

Из-за непроглядного тумана временно остановила свою работу керченская паромная переправа.

Об этом сообщает крымское управление МЧС России.

Отмечается, что причиной остановки деятельности переправы стал сильный туман.

В МЧС предлагают следить за изменениями в деятельности паромов на сайте компании-оператора "Морская дирекция".

Керченская паромная переправа, в состав которой входят порт Крым и порт Кавказ, является одной из важнейших транспортных артерий, соединяющих материковую Россию с Крымским полуостровом.  

Ранее сообщалось, что из-за урагана, обрушившегося на регион, керченская переправа недавно также приостанавливала работу. 

Также сообщалось, что работники портовой службы Керчи спасли турецкое гражданское судно, терпящее бедствие в Черном море. Отмечается, что у корабля сломался двигатель и он стал неуправляемым. 

Источник: https://www.rusdialog.ru

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Категория: Новости / Транспорт

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